Bonus Babbo Natale cos’è il sostegno da 100 euro a famiglia che sostituisce il bonus Befana

(Di martedì 17 settembre 2024) Da. La misura che prevede unda 100potrebbe essere anticipata, secondo quanto spiegato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. DaIl Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi per esaminare il Piano strutturale di bilancio ha anche approvato in prima lettura, come annunciato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il testo unico in materia di versamenti e riscossione. Si tratta del quarto testo unico degli otto previsti per “semplificazione e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria”. L’altra novità annunciata da Leo riguarda invece il: diventerà, probabilmente, un. Verrà infatti anticipato a fine 2024 con l’obiettivo di far pesare la spesa sui conti del prossimo anno.