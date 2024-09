Bitpanda diventa partner Crypto ufficiale di DAZN con una partnership multimercato

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Un weekend imperdibile Juventus-Napoli e Inter-Milan in esclusiva su! Attivaa partire da 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi anziché 34,99 euro. Offerta valida fino a domenica 22/09/24., la piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e, leader del mercato europeo, hanno annunciato unaship multi-mercato. La collaborazione mediatica si estende a Germania, Austria, Svizzera, Italia e Francia e prevede posizionamenti pubblicitari ad alto raggio e presentazioni nei campionati e nelle competizioni europee più importanti chetrasmette ai fan di questi Paesi.In qualità didiper la criptovaluta,utilizzerà formati pubblicitari innovativi come spot dei presentatori, presentazioni dell'intervallo e replay sponsorizzati, per rafforzare la sua presenza in Europa come leader di mercato della regione.