Bimbi trovati in giardino chi è veramente Chiara | si scopre tutto su di lei

È letteralmente sconvolta la comunità di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati resti di neonati. Identificata la presunta madre 22enne, che secondo la Procura avrebbe partorito da sola in casa. Alcuni coetanei della ragazza, Petrolini, sono senza parole e non si danno pace per quanto successo. Neonati sepolti a Traversetolo, chi è Petrolini: su di lei "È sempre stata una ragazza normale, di buona famiglia", dicono alcuni conoscenti e amici che la conoscevano.