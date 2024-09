Ben 10 – il film live action è ufficialmente cancellato

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilindi Ben 10, di cui si era parlato in precedenza e che era in fase di sviluppo da oltre un decennio, è oramorto. La notizia è stata diffusa per la prima volta nel 2011 da Variety, secondo cui il produttore Joel Silver avrebbe sviluppato un progettosu Ben 10 per la Warner Bros. Da quell’annuncio non si sono più avute notizie o movimenti in merito. Per chi non lo sapesse, la storia segue Ben Tennyson, un bambino di dieci anni, che si imbatte in un dispositivo alieno chiamato Omnitrix che gli permette di trasformarsi in dieci forme aliene uniche, pur mantenendo la sua personalità di bambino. Lo show è stato creato per la prima volta come serie animata su Cartoon Network nel 2005 ed è andato avanti per quattro stagioni. Il Ben 10 in carne e ossa è morto per la Warner Bros.