Visto che sei tanto intelligente No preparata | Barenghi spianato dalla Tecce | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Da destra a sinistra, il caso Open Arms scalda i cuori dei commentatori. A L'aria che tira, su La7, l'atmosfera in studio è particolarmente frizzante e il merito non è solo di Alessia Morani del Pd e di Massimo Magliaro, ma pure di Riccardo, la mitica "Jena" de La Stampa, e della collega Laura. "147 persone tenute per 20 giorni su una nave, persone!", è l'accusa dia Matteo Salvini: "Dice che difendeva la Nazione, come se si stesse parlando di una invasione di un esercito nemico, questi 147 erano dei poveracci che venivano da una traversata terribile, molti di loro erano morti e cercavano solo un approdo sicuro. Punto". "Quella russa in Ucraina è una invasione, quella dei migranti è un'altra", proseguepolemizzando con Magliaro.