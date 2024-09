Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA TRA VIA NETTUNENSE VECCHIA E LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA INFINE PERCORRENDO VIA TUSCOLANA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO A GROTTAFERRATA TRA VIA DI SAN NICOLA E VIA ROCCA ID PAPA NE DUE SENSI DI MARCIA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO Servizio fornito da Astral