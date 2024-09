Uomini al volante pericolo costante causano più incidenti delle donne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Glihanno una probabilità tre volte superiore rispetto alledi commettere infrazioni al codice della strada durante la guida e di essere coinvolti in. Inoltre, è più probabile che creino situazioni sulla strada altamentese per gli altri. Lo rivela uno studio condotto da Anton Kazun, professore assistente presso l'HSE FES, e Mikhail Belov, assistente di ricerca presso il Centro internazionale per lo studioistituzioni e dello sviluppo, riportato su Sociology of power. Glihanno anche il doppioprobabilità di guidare in stato di ebbrezza e quasi un terzo in più di ricevere una condanna al carcere per guida spericolata; il che potrebbe essere dovuto a norme culturali e al diverso atteggiamento chehanno nei confronti della guida.