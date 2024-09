Torre Annunziata | arrestati due indagati per omicidio aggravato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il provvedimento riguarda i presunti responsabili di unavvenuto nel 2000, con legami al clan Cesarano Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i militari del Gruppo Carabinieri dihanno eseguito una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato didalla premeditazione e dalla finalità di aver agito al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione di stampo camorristico denominato clan Cesarano, attivo in Castellammare di Stabia e zone limitrofe. In particolare i due, in data 12.11.2000, avrebbero esploso vari colpi d’arma da fuoco nei confronti della vittima, partecipe del gruppo avverso dei “Moscarella”.