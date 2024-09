Terremoto in Commissione Ue si dimette Thierry Breton | Von der Leyen ha chiesto alla Francia un altro nome per ragioni personali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il commissario Ue al Mercato interno,, indicato dal presidente francese Emmanuel Macron per un secondo mandato, lascia l’incaricoeuropea. L’annuncio delle dimissioni è arrivato con una lettera pubblicata su X dopo alcuni contrasti con la presidente Ursula von der. Che viene pesantemente accusata da: “Alcuni giorni fa – scrive il commissario dimissionariopresidente – nell’ultima fase dei negoziati sulla composizione del futuro collegio, lei hadi ritirare il mio, perche in nessun caso lei ha discusso con me direttamente, e ha offerto, come scambio politico, un portafoglio che sarebbe più influente per lanel prossimo collegio”.