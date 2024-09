Stadio Luca Percassi | Struttura a chilometro 0 costruita da imprese bergamasche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Per noi è un capolavoro, un progetto che per la nostra città è carico di significati. C’è dietro lavoro, sacrificio, dedizione, impegno: il risultato è straordinario”. Si è espresso cosìal programma di Radio Rai “La politica nel pallone” nel pomeriggio di oggi (lunedì 16 settembre) dopo l’inaugurazione della nuova Curva Sud del Gewiss Stadium in occasione della vittoria contro la Fiorentina in campionato. “Per una serie di coincidenze l’Atalanta esattamente a 110 anni dalla fondazione è diventata proprietaria dello, da lì è partito l’impegno richiesto dal comune di rire l’impianto per portarlo agli standard Uefa – le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta -.