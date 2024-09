Salernitana allarme difesa | è la peggiore del campionato di Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Risveglio amaro in casadopo la sconfitta casalinga nel match della 5ª giornata deldiB. La sfida contro la capolista Pisa si è conclusa sul risultato di 2-3. Il grande protagonista dell’incontro è stato Bonfanti (autore di una doppietta), poi la magia di Tramoni. Per i padroni di casa inutili le marcature di Tongya e Simy su calcio di rigore. L’avvio dei stagione dei granata è stato dai due volti e il giudizio è condizionato dagli errori in fase difensiva. Laoccupa la 14ª posizione con 6 punti conquistati in 5 partite frutto di due vittorie, 0 pareggi e tre sconfitte. I dati horror dellaLa squadra granata ha realizzato 9 gol (solo la capolista Pisa ha fatto meglio) mentre laè stata un vero e proprio disastro. In 5 partite la squadra ha subito 10 gol per una media di due a gara.