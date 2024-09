Rapporto eolico WindEurope | Velocizzare sviluppo reti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel settoreil rallentamento delle installazioni europee nei primi mesi del 2024 fanno rivedere al ribasso i numeri per l’anno in corso, Italia in leggera controtendenza, il 2025 sarà l’anno del rilancio Roma., Associazione Europea del Vento, ha diffuso il “Latest wind energy data for Europe” un documento in cui semestralmente vengono analizzati i dati delle installazioni rispetto alle previsioni per poter fare il punto sull’andamento del settore. I dati di previsione e di consuntivo, per l’Italia forniti dall’ANEV, indicano per questi mesi del 2024 un rallentamento per l’Europa con l’Italia in leggera controtendenza. Infatti se nell’UE sono stati installati 5.661 MW (di cui 1.