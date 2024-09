Quando si recupera gara-6 Luna Rossa-American Magic | nuova data orario e programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lunedì sfortunato perin questa semifinale di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. La barca italiana ha sprecato il primo match point, perdendo nettamente la prima di due regate contro, che ha quindi messo a referto il punto del 4-1. La seconda regata invece non si è potuta disputare. Troppo debole il vento, inferiore ai 6.5 nodi in quasi tutti i settori del campo. Stesso esito anche per l’altro match tra Ineos Britannia e Alinghi, con gli svizzeri che, come glii, hanno accorciato le distanze portandosi sul 4-1.sino le gare-6 delle due semifinali? Il comitato di regata ha deciso subito dopo aver ufficializzato il rinvio. Ineos-Alinghi esarannote nella giornata di mercoledì 18 settembre.