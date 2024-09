Pro Patria resa annunciata Il Vicenza è troppo forte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)Al Menti la Prosi è dovuta arrendere al L.R.a segno con una rete per tempo. Stesso sistema di difesa a 3 per entrambe le contendenti, ma differente la qualità dei collettivi, che alla fine fa la differenza, assieme sempre al tifo caldo di una piazza storica del calcio come quella vicentina con 9.015 spettatori. La squadra di mister Riccardo Colombo deve ancora rinviare l’appuntamento con la vittoria ma in Veneto al cospetto dei biancorossi dell’ex interista Stefano Vecchi, era davvero difficile pensare di poter fare risultato pieno contro una delle corazzate del girone A del campionato di serie C, come riconosciuto dallo stesso allenatore dei tigrotti alla vigilia della trasferta.