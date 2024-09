Portuali vittoria storica Festa grazie a De Marco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)DORICA 1 ATL. MARINER 0DORICA: Tavoni, Galeotti, Paloka, Testoni (35’ st Giampaoletti), Savini, Rinaldi, Candolfi, Sassaroli, Gioacchini (24’ st Mascambruni), De, Rragami (17’ st Lucesoli). All. Ceccarelli ATL. MARINER: Testa, Aloisi (10’ st Di Filippo), Fabi Cannella, Sosi (26’ st Verdesi), Aliffi, Ambanelli (1’ st Veccia), Picciola, Lalaj (30’ st Eulisi), Bonifazi (10’ st Liberati), Napolano, Cialini. All. Fusco Arbitro: Negusanti di Pesaro Reti: 8’ st DeNote: amm. Bonifazi, Sassaroli, Napolano, Veccia, Picciola, Fabi Cannella; esp. collaboratore (AM), allenatore (P); rec. 0’+6’; spett. 150 circa Eccola la prima (in Eccellenza deiDorica. Decide una rete di Dea inizio ripresa, utile a piegare un battagliero Atletico Mariner per 1-0.