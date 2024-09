Piano Mattei il punto dell’economista Fabio Verna | L’Italia è il ponte tra Europa e Africa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Governo Meloni il 29 Gennaio di quest’anno ha lanciato a Palazzo Madama, l’ambizioso progetto che porta il nome del fondatore dell’ENI Enrico, partendo da presupposti di notevole interessi economici e sociali sia perche per l’. Chiediamo a, economista, docente e studioso di geopolitica, quali possono essere i vantaggi per la nostra nazione. “è la seconda potenza industriale europea nel settore manifatturiero, ma soffre della grande carenza sia di materie prime da lavorare e sia delle risorse energetiche necessarie a muovere i nostri impianti industriali, dunque guardare ad un continente dal sottosuolo ricchissimo, abitato da un miliardo e quattrocento milioni di persone, posto sulla sponda sud del mar Mediterraneo è apparsa per il Governo italiano una scelta naturale”.