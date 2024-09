Napoli show a Cagliari a immagine e somiglianza di Conte e del suo mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 - Se due indizi fanno una prova, tre rappresentano qualcosa di ancora più solido: dopo le vittorie a tinte miste contro Bologna e Parma, ilin casa delcala il tris di successi di fila come non accadeva da tempo, un anno e mezzo e per la precisione da 566 giorni. Il buco, quasi una voragine, attiene alla scorsa stagione, quella in cui gli azzurri, nonostante il tricolore cucito sul petto, hanno ricoperto il ruolo della comparsa che, suo malgrado, balza agli onori della cronaca solo per mettere in risalto le doti degli attori principali. Stavolta i partenopei, trascinati da Antonio, dopo la falsa partenza di Verona che sembra già lontana anni luce nonostante sia storia solo di un mese fa, hanno la ferma intenzione di fare sul serio, forti di diverse risorse.