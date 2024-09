Mi sono avvicinato alla morte quando mio fratello si è ammalato di tumore Le interviste nella bara? | parla Giovanni Pilati la mente creativa di Taffo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ferrarese, 28 anni: è questo l’identikit di, ladietro il successo disu TikTok. Il noto franchising di onoranze funebri, già celebre per le sue campagne pubblicitarie irriverenti, ha conquistato il pubblico della piattaforma social grazie all’intuizione di: intervistare le persone dentro una. Un’idea tanto semplice quanto audace, che ha trasformato un tabù in un argomento di riflessione, spesso con toni ironici ma sempre rispettosi del tema. “Ho iniziato il mio percorso in radio, dando voce a storie di persone ai margini della società”, raccontaal Corriere della Sera. “Ma è stato sui social che ho compreso appieno il potere dell’umorismo come strumento di comunicazione.mi ha proposto di gestire il loro TikTok, ho cercato un’idea che rispecchiasse il loro stile irriverente ma riflessivo.