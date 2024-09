Luca Calvani concorrente di Grande Fratello 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il pubblico lo ha già eletto vincitore nella quarta edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Rai2 nel 2006 con la conduzione di Simona Ventura. Adesso perè giunto il momento di mettersi in gioco in un nuovo reality: ildi Alfonso Signorini.alAttore e conduttore televisivo,è nato a Prato il 7 agosto 1974. Ha cominciato a studiare recitazione a New York, città nella quale ha potuto frequentare l’Actor’s Studio. Tornato in Italia è entrato invece a far parte dell’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Il vero e proprio debutto come attore è avvenuto nel 2000: in televisione ha preso parte alla prima stagione di Distretto di Polizia, al cinema nel film Al momento giusto di Giorgio Panariello.