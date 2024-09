Liverpool Alisson | Nessuno chiede il punto di vista dei giocatori troppe partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Allisson Becker parla ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e, valida per la Champions League. I Reds vengono dalla sconfitta con il Nottingham Forest: “Domani avremo una bella possibilità per dare prova di far vedere di che pasta siamo fatti. Nell’ultima partita siamo stati molto lontani rispetto a ciò che siamo. Lo sport cambia dall’oggi al domani dobbiamo concentrarci su quello dobbiamo fare domani”. Domani si gioca a Milano: “Sempre un piacere tornare in Italia, vengo anche durante le vacanze. Domani sarà una partita molto difficile per noi: c’è una grandissima squadra davanti, una gara storica e sappiamo che hanno fatto due grandissime finali. Per noi è un piacere avere l’opportunità di giocare una partita come questa. Siamo pronti per lottare“. Un confronto tra porte: “Maignan è un grandissimo portiere.