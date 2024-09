L’eurofiguraccia di Macron | Breton si dimette da Commissario cambio in corsa e credibilità azzerata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ileuropeo al Mercato interno e all’Industria, il francese Thierry, si è dimesso, accusando Ursula von der Leyen di aver lavorato affinché la Francia proponesse un altro candidato per “ragioni personali che in nessun caso sono state discusse direttamente con me”. Le dimissioni e l’atto d’accusa, contenute in una lettera alla presidente della Commissione cheha pubblicato sui social, arrivano non solo alla vigilia della presentazione della nuova Commissione, ma anche della deliberazione dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale francese sull’ammissibilità della mozione di impeachment nei confronti del presidente Emmanuel, presentata da La France insoumise e attesa anch’essa per domani. Dunque, in un momento particolarmente delicato tanto a livello comunitario quanto a livello interno.