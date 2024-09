La Champions League ricomincia con un nuovo formato | dove vedere le italiane in tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) La nuovasta per cominciare. Tra martedì 17 e giovedì 19 settembre le 5 squadrequalificate, Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan, affronteranno le prime partite europee della stagione 2024/2025. Non ci saranno però gironi né scontri di andata e ritorno, ma 8 partite contro altrettanti club diversi e alla fine saranno paragonati i risultati di tutte e 36 le squadre in competizione. Ilpermetterà dimolteplici sfide di altissimo livello fin dalla prima giornata. Le due milanesi sono coinvolte infatti in partite complicate: l’Inter sfiderà i campioni uscenti del Manchester City, mentre il Milan ospiterà il Liverpool a San Siro.