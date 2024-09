Johansson ' rimpatri su del 32% col Patto andrà meglio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "In Europa abbiamo portato a termine ilper l'asilo, un risultato storico. Ora abbiamo una politica migratoria unica con uno screening alla frontiera, per fermare chi può essere una minaccia alla nostra sicurezza eare chi non merita la protezione: iaumentati del 32% e con ilavremo numeri migliori". Lo ha detto la Commissaria agli Interni Ylvaintervenendo alla plenaria a Strasburgo. "I miei servizi sono in contatto con gli Stati membri per far sì che ilsia attuato quanto prima, non bisogna perdere tempo".