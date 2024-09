Il rientro a scuola | in un liceo grossetano abolite le verifiche intermedie pagelle solo a fine anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Grosseto, 16 settembre 2024 – Il ritorno in classe al “Polo Liceale Aldi” di Grosseto coincide con una novità. “Il Collegio dei docenti – dice il dirigente scolastico Roberto Mugnai – ha deciso in via sperimentale di adottare per la valutazione il cosiddetto ’periodo unico’. Non più trimestri e quadrimestri con la ’pagella’ intermedia ma un unico periodo di valutazione che corre lungo tutto l’scolastico”. “Già molte scuole in Italia – continua Mugnai – stsperimentando questo modello, come ad esempio il Marco Polo di Firenze, ilMalpighi di Bologna, ilScientifico Bottoni di Milano,per citarne alcune.