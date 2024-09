Il Napoli visto a Cagliari | aspettando la svolta tattica?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildi Conte: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “È ancora presto per fare voli pindarici, ma chi ben comincia Conferma il solito canovaccio e si affida al suo pretoriano Lukaku. La squadra lo ripaga con la terza vittoria di fila ed il primo exploit lontano dal Maradona”., Meret Meret abbassa la saracinesca, mantiene la porta illibata e l’attacco cala anche un poker. Sa di avere ancora una montagna di lavoro da fare (qualche sofferenza di troppo sulle palle alte) ed anche per questo ha saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori in settimana”. Unsulla strada dell’equilibrio? “Ilè riuscito a battere bandiera corsara nella terra dei Quattro Mori tradizionalmente ostica per i colori azzurri.