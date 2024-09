Hola Ferragni le parole dell’influencer da Madrid | Mi sto ricostruendo non è stato un bel periodo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lasciati alle spalle la rottura con Fedez e i guai del caso Balocco, Chiarariparte da. L’imprenditrice e influencer è volata nella capitale spagnola in occasione del lancio di una nuova linea di prodotti per capelli con proprietà ultra-idradanti. Una collaborazione tra la sua società The Blonde Salad e il marchio Goa Cosmaetics. «Credo che tutti sappiano che questi nove mesi non sono stati i più facili della mia vita», ha dettoin un incontro con la stampa spagnola a. «Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi stocome persona. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più», ha spiegato l’influencer e imprenditrice digitale.