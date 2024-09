Highlights e gol Lazio-Verona 2-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico avvio scoppiettante di partita con Boulaye Dia che sblocca il risultato dopo soli cinque minuti di gioco: l’ex giocatore della Salernitana si mette in proprio e lascia partire un destro che trafigge Montipo. Passano solo due giri di lancette ed ilpareggia: Kastanos serve Tengstedt, la difesa dellasi apre e il giocatore delsi presenta tutto solo davanti a Provedel e fa 1-1. I biancocelesti reagiscono e, sugli sviluppi di calcio d’angolo, siglano il gol del 2-1 grazie alla zampata vincente di Castellanos. Nella ripresa laha le occasioni per fare il 3-1, ma anche ilsi rende pericoloso con Lazzari che si immola e salva il possibile 2-2.