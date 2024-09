Gratta e vinci stai in campana | è molto rischioso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 16 settembre 2024), fidarsi è bene, ma con le dovute precauzioni: c’è qualcosa che non dovresti assolutamente fare. Lloyd Harless è un giocatore, come tanti altri ce ne sono al mondo, che vive ad Aberdeen, nella contea di Grays Harbor, e quindi nello Stato di Washington. La sua storia, benché appunto non sia il solo ad essere riuscito in una tale impresa, merita però di essere raccontata, non fosse altro perché da essa possiamo trarre un preziosissimo insegnamento. Con unda 5 dollari, ne ha vinti 50mila (Instagram) – Ilveggente.itIniziamo col dire che quest’uomo, qualche giorno fa, si è recato presso il suo negozio di fiducia per concedersi, com’è solito fare abbastanza di frequente, un piccolo sfizio. Gli piacciono ie di tanto in tanto ne compra uno, nella speranza che la dea bendata possa accorgersi di lui e ricompensarlo per tanta fedeltà.