Gli Stati Uniti e gli spari al presidente | quando Ford scampò a due attentati nel 1975

(Di lunedì 16 settembre 2024) Duein tre settimane, in quella che fu definito il “mese del terrore” in California. Ilnel mirino era Gerald: in entrambi i casi, a puntare le armi contro il capo della Casa Bianca, furono due donne. Una di loro, Lynette Fromme, era una seguace di Charles Manson. A conti fatti, Donald Trump, dopo quanto avvenuto a Palm Beach, non può vantare il primato di essere sfuggito alla morte nello spazio di poco tempo. Le cronache raccontano che, chi ritiene di avere un conto aperto con la società americana, prima o poi mette nel mirino l’inquilino numero uno dello Studio ovale, o – nel caso di The Donald – il candidato alla presidenza. I duefanno parte della storia degli: il Los Angeles Times ne conserva tanti dettagli. Il primo attentato risale al 5 settembreed avvenne a Sacramento.