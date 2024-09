Giustamente infastidita la popstar ha prima fatto cenno di smetterla poi se n' è andata a metà esibizione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo essersi messe alle spalle mesi in cui è stata al centro del gossip e della cronaca giudiziara, Shakira pare essere tornata in gran spolvero. Tanto l’entusiasmo dei fan per la regina della musica latina, ma qualcuno si è spinto troppo oltre, facendo imbestialire la. In questo periodo, la cantante colombiana sta promuovendo il nuovo singolo, Soltera, frutto di una collaborazione con l’artista brasiliana Anitta. Ma la sua recenteal LIV Miami, rinomato locale notturno, non è passata inosservata per motivi inaspettati. Durante la performance, un episodio sgradevole ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.