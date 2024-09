Gianluca Savoldi l’uomo dei miracoli della Primavera

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) C’è un allenatore che, lontano dalle luciribalta, in silenzio e con grande serietà sta scalando una montagna passo dopo passo. Una montagna fatta di lavoro, di risultati e di valori, perchè, se si parla di crescita dei ragazzi del settore giovanile, in qualche modo si parla anche di educatori, non solo di mister o di istruttori. Questo allenatore in 4 anni ha portato la “” del Renate dal campionato “4” al “2” e ora, dopo aver superato due turni di Coppa Italia, è pronto alla prima, storica, sfida nella vita del Renate contro una squadra di “1“: il Bologna. Ma non c’è solo football, anzi in questa lunga intervista, rilasciata ai microfoni di “CalcioWeb”, il calcio resta in secondo piano. Lui sta benissimo a Renate, però attorno al suo nome qualcosa di importante comincia a muoversi. L’allenatore è