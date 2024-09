GF 2024 | a che ora inizia e finisce video completo replica in TV

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Settembre10:00 am by Redazione Il 16 settembrela nuova edizione del Grande Fratello, la 18esima. Alla conduzione c’è Alfonso Signorini, che ormai da qualche anno guida il reality show di Canale 5 nella scelta del cast e durante le dirette delle puntate in prima serata e non solo. Il conduttore nella 18esima edizione si fa affiancare in studio da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. L’ex e amatissima concorrente della passata edizione e attrice si siede a fianco della giornalista del TG5 tra gli applausi del pubblico. Infatti, la scelta di posizionare Luzzi come opinionista nello studio di Canale 5 ha ricevuto reazioni positive.