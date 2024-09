Enza Magro a Rozzano un murale dedicato all’angelo del Sert | Il suo amore per i ragazzi andava oltre ogni sacrificio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Milano) – Inaugurato il muro che ricorda “la“, l’angelo delscomparsa il 15 maggio scorso. Si trova all’ingresso di Area 51, l’officina degli ultimi guidata da Gennaro Speria (Genny Lo Zio). Una sua foto appare nel mezzo di un bellissimorealizzato daidiera un’assistente sociale, che ha seguito centinaia didi Area 51. Aveva 55 anni ed è scomparsa per un malore improvviso, lasciando un vuoto enorme nella comunità rozzanese. Una di quelle figure che hanno contribuito al riscatto dell’immagine, troppo spesso denigrata, dei servizi sociali. Come per il giorno dei funerali, anche ieri c’erano tanti volti con gli occhi umidi che hanno incontrato. C’erano il marito e molti componenti dello staff con i quali lavorava. Ieri, dopo la benedizione di don Tommaso,è stato il momento del ricordo dei suoie dei colleghi.