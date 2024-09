Emmy Awards 2024 | tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si è tenuta questa notte a Los Angeles la premiazione degli, condotta da Dan ed Eugene Levy, ideatori e protagonisti di Schitt’s Creek. A trionfare con ben 18 statuette conquistate è stata Sh?gun, eletta miglior serie drammatica; segue a ruota The Bear con 11 statuette, pur non conquistando la palma di miglior serie comedy, andata a Hacks. Infine, Baby Reindeer con i suoi 6 premi portati a casa, è la migliore miniserie o serie antologica. A seguiredella serata.e nomination per categoria Miglior serie drammatica Sh?gunThe CrownFalloutThe Gilded AgeThe Morning ShowMr. & Mrs. SmithSlow Horses3 Body Problem Miglior attore in una serie drammatica Hiroyuki Sanada, Sh?gunIdris Elba, HijackDonald Glover, Mr. & Mrs.