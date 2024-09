Ecco i due concorrenti che mancavano Grande Fratello sorpresa alla porta d’ingresso della Casa

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alfonso Signorini ha già svelato alcuni nomi deiche parteciperanno al2024, tra cui spiccano celebrità come Enzo Paolo Turchi, l’ex velina Shaila Gatta e la moHelena Prestes. Tuttavia, accanto ai volti noti, ci sarà spazio anche pernip (non famosi), pronti a catturare l’attenzione del pubblico con le loro storie autentiche e personalità forti. Tra questi, si distinguono due nuovi partecipanti: Tommaso Franchi e Ilaria Clemente. Tommaso Franchi, nato a Siena nel 2000, si presenta come un giovane idraulico, apprezzato per la sua dedizione al lavoro. Come rito nella scheda di presentazione del, “Idraulico di professione, si distingue per il suo impegno e la dedizione nel lavoro.