Demolizioni di fabbricati abusivi provvedimenti giusti Ma anche convenienti?

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Franco Fronzoni Un eminente e concreto Procuratore dichiara sui giornali di oggi, a Napoli, di essere “pronto ad abbattere almeno una sessantina di edificiin una sola zona”.quelli del Signor Procuratore,nei confronti della collettività,poiché contro leggi e regolamenti locali,in riguardo a tanti altri soggetti che avrebbero voluto offrire una casa alla loro famiglia ma non lo hanno fatto per non commettere illegalità;, infine, poiché così definitivamente stabilito dai Tribunali che ne hanno accertato la assoluta illegittimità. Quindi, giusto, anzi,ssimo! Quanto conveniente, però? Certamente poco se si considera che furono spesi almeno 1.500 euro per metro quadrato (grosso modo 150.000 euro per un solo appartamento, figuriamoci quanto, ad esempio per 60 edifici, di cui sopra).