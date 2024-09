Costiera Amalfitana furto di criptovalute da 14 milioni | la Cassazione conferma l’estradizione dei due hacker

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Corte dihato la legittimità della procedura di estradizione per due uomini, un cittadino arabo e uno ucraino, arrestati all’inizio di agosto in. I due, coinvolti in undi criptovaluta del valore di 14di dollari, erano stati fermati in seguito a un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi. Avevano presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Salerno, ma i giudici dellahanno ritenuto la sentenza conforme e priva di errori. Le motivazioni della sentenza sono state depositate di recente. L’indagine Le accuse a carico dei due sospettati includono riciclaggio aggravato, partecipazione a banda criminale organizzata, dissimulazione di proventi illeciti, etramite attacco informatico.