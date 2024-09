Ciclismo il percorso dei Mondiali 2024 | scalatori puri protagonisti oltre 4000 metri di dislivello!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ci avviciniamo sempre di più alla parte finale della stagione delinternazionale: arriviamo agli ultimi grandi appuntamenti. Su tutti a settembre spicca il Campionato Mondiale su strada che quest’anno può rivelarsi estremamente spettacolare e adatto aglidopo diverse edizioni che hanno favorito i corridori adatti alle corse di un giorno. A Zurigo ilsarà particolarmente duro: saranno 273.9 chilototali con quasi 4500di. Dalla partenza in quel di Winterthur ci saranno tre salite: Buch am Irchel (4.8 km al 4.2%), Kyburg (1.3 km al 10.1%) e Susseblatz (1.7 km all’8.5%). Poi si entrerà nel circuito e i corridori dovranno affrontare un paio di strappi: quello di Zürichbergstrasse (1,1 km all’8% e punte al 15%) e quello di Witikon (2,3 km al 5,7% e punte al 9%) che saranno da affrontare per ben sette volte.