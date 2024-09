Breton si ritira dalla Commissione Ue ' Ursula non mi vuole'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il commissario Ue al Mercato interno, Thierry, indicato dal presidente francese Emmanuel Macron per un secondo mandato, lascia l'incarico allaeuropea. L'annuncio è arrivato con una lettera pubblicata su X dopo alcuni contrasti con la presidentevon der Leyen, cheaccusa di aver chiesto a Parigi di sostituire il suo nome nel quadro dei negoziati per la formazione della nuovaUe. Sviluppi che "testimoniano ulteriormente una governance dubbia" e che lo hanno portato alle dimissioni. "Lei ha chiesto alla Francia dire il mio nome - per ragioni personali che in nessun caso lei ha discusso con me direttamente - e ha offerto alla Francia, come scambio politico, un portafoglio che sarebbe più influente. Le sarà ora proposto un altro candidato", si legge nella lettera di dimissioni diindirizzata a von der Leyen.