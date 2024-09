Benvenuti Marco e Ulises | la foto postata da Jannik Sinner? Chissà che ne pensa Djokovic | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) La stagione tennista sta per volgere al termine. E per gli atleti è quindi tempo di bilanci.viene da un anno ricco di successi personali. L'ultimo, in ordine cronologico, la vittoria dello Us Open a New York. Ma gli ultimi mesi per il numero uno al mondo sono stati caratterizzati anche dal polverone mediatico scoppiato dopo la notizia della sua positività al test antidoping di Indian Wells. E da tutte le critiche che gli sono arrivate, anche dai suoi colleghi.ha già dimostrato la sua innocenza in merito a quella vicenda. Il suo fisioterapista, che si era spalmato una pomata dopo essersi ferito un dito, aveva massaggiato il polpaccio di. E così facendo aveva trasmesso il farmaco proibito - il celebre Clostebol - al suo campione. Per questo e per altro, l'azzurro ha deciso di adottare una mini-rivoluzione nel suo staff.