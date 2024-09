Auto elettriche altolà di Stellantis | No al cambio di regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lea gioco iniziato non si cambiano. Qualsiasi sia il gioco. E così, pensare ora di modificare le norme europee sulle emissioni di CO2 "sarebbe surreale". Il messaggio di Carlo Tavares (foto) all’industria dell’e ai suoi diretti concorrenti è chiaro e preciso. "Tutti conoscono leda molto tempo, tutti hanno avuto il tempo di prepararsi e quindi adesso – ha detto il numero uno diad Afp – si corre". L’associazione europea di settore Acea (comprende Volkswagen e Renault, ma non più) chiede all’Ue di attivare una specifica procedura di emergenza per rinviare di due anni l’applicazione prevista nel 2025 di norme rafforzate sulle emissioni di CO2. Lespingono le casemobilistiche a produrre e mettere sul mercato più modelli elettrici, pena pesanti multe. Ma il mercato delle e-car europeo è stato meno promettente del previsto.