Assegno unico potenziamento in arrivo con la Manovra per aiutare le famiglie numerose

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il governo sta focalizzando i suoi sforzi sulla2025, ponendo come priorità il sostegno alla famiglia e ai ceti medi. Tra le proposte in esame vi sono ildell’e l’introduzione di detrazioni specifiche per i figli; un pacchetto di modifiche stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Come il governo vuole cambiare l’Le modifiche, anticipate dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, potrebbero prevedere un aumento del tetto massimo per alcune detrazioni che riguardano principalmente lecon almeno due figli. Tra le spese interessate potrebbero esserci quelle per l’istruzione (scolastica e universitaria), attività sportive, affitto per studenti fuori sede, trasporti e collaborazioni domestiche. Inoltre, si potrebbero modificare le franchigie attuali.