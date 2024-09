Al liceo linguistico Falcone si celebra la Festa della Luna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. Martedì 17 settembre dalle 10 alle 12 al“Giovanni” di Bergamo, in Via Dunant, si celebrerà latradizionale cinese, chiamata anchedi metà autunno perché cade il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendariore. Per l’occasione l’Associazione Culturale Cinese di Bergamo presenterà in lingua origine e tradizioni legate alla ricorrenza, invitando studentesse e studenti di terza, quarta e quinta che studiano lingua e letteratura cinese a scrivere alcuni caratteri con la calligrafia cinese. A fare gli onori di casa sarà la dirigente scolastica Gloria Farisé. Saranno presenti, fra gli altri, anche Elisabetta Corna, docente referente al” dei progetti internazionali, e Silvia Dolci, docente coordinatrice dell’Area lingue e culture orientali (arabo, cinese, coreano, giapponese) e russo.