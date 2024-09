Ajax-Utrecht non si gioca manca la polizia I tifosi scatenano il caos | interviene… la polizia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laolandese ha arrestato domenica ottodell’ad Amsterdam in seguito alle rivolte scatenate dall’annullamento di una partita di Eredivisie trae FCa causa di uno sciopero della. Secondo le autorità, isi sono radunati nel centro della città, danneggiando la sede dellae vandalizzando i veicoli della. Lo riporta l’Adnkronos. Laantisommossa è stata schierata dopo che la folla ha continuato a provocare scontri con gli ufficiali. I rivoltosi si erano inizialmente radunati a Leidseplein, una piazza pubblica nel centro di Amsterdam, per protestare contro lo sciopero della, che ha portato l’a saltare una partita di campionato per la seconda domenica consecutiva. La protesta è degenerata, con tram bloccati e vetrine vandalizzate nella zona.