Addio a Tito Jackson il fratello di Michael membro dei Jackson 5

(Di lunedì 16 settembre 2024) Aveva 70 annidied era diventato una star con leggendari5. Nei giorni scorsi si era esibito con i fratelli Jackie e Marlon in Europa. Ad annunciare la sua scomparsa i figli, TJ, Taj e Taryll su Instagram. "È con il cuore trafitto che annunciamo che il nostro amato padre, ildella Rock & Roll Hall of Famenon è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e affranti. Nostro padre era un uomo incredibile che si prendeva cura di tutti". I5 sono storia della musica americana degli anni 60, 70 e 80. Una storia leggendaria quella dei cinque fratelliche, giovanissimi, hanno letteralmente sbancato le classifiche piazzando quattro singoli al primo posto della classifica americana. Un'impresa che non era mai riuscita a nessuna band prima di loro.