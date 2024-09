Spari nelle vicinanze di Trump | scatta l’allarme sicurezza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 15 settembre 2024)vicino all’ex presidente: esplosi diversi colpi vicino le sue residenze a Palm Beach,. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è stato al centro di un presunto attentato che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Sebbene i dettagli dell’accaduto siano ancora sotto indagine, l’episodio ha riacceso il dibattito sulladelle figure politiche di alto profilo negli Stati Uniti.vicino aancora una volta a dare preoccupazione notizie.com foto Ansa, che in passato è stato oggetto di diverse minacce, ha reagito con la consueta determinazione, denunciando l’episodio come un attacco non solo alla sua persona, ma anche ai principi democratici della nazione.