Sei donna? Devi soffrire Il dolore femminile tra stereotipi e valutazioni sbagliate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilè, per definizione, un’esperienza soggettiva, ma può anche essere condizionato da fattori sociali. In particolare, la sensibilità alche ci aspettiamo nelle persone, è influenzata da fattori come genere, etnia, età e stato socioeconomico. Si è, infatti, a lungo ritenuto che donne e uomini percepissero le sensazioni corporee, incluso il, in modi diversi. In particolare, gli uomini nella cultura occidentale sono da sempre educati a essere forti, ad accettare il, mentre le donne vengono educate a essere sensibili e ad esprimere il disagio in modo verbale. Questa diversa socializzazione dei generi si riflette anche nell’assistenza sanitaria.