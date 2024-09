Real Madrid Mijatovic critica l’esultanza di Vinicius | Si dà la zappa sui piedi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ospite della trasmissione su Carrusel Deportivo di Cadena SER, l’ex calciatore delPedjaha commentatodiJunior dopo il rigore segnato contro laSociedad. Il brasiliano si è portato il dito alla bocca per zittire il pubblico basco, un gesto che non è piaciuto – tra gli altri – a, che ha detto: “Si tira lasui. Considerando quello che succede intorno a lui dovrebbe calmarsi un po’, ne ha bisogno. Ho parlato con tanti tifosi del: lo amano come giocatore ma sono arrabbiati per il suo comportamento“.mandando callar a Anoeta después de dar asco todo el partido. A este individuo hay que pitarle en cada campo de España hasta que huya del país. pic.twitter.com/MXdrkGhNs6 — (@finallyxpablo) September 14, 2024di: “Si dà lasui” SportFace.