Pisa Inzaghi esalta la squadra | 3 punti da gruppo vero

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilè in vetta alla classifica del campionato di Serie B dopo la splendida vittoria sul campo della Salernitana. Il tecnico Pippoha analizzato la partita. “Non è stato facile vincere a Salerno non è facile per nessuno. E’ unache si è rinforzata e che ci ha creato difficoltà, provando a riaprire la gara fino alla fine con il rigore di Simy. Non credo abbia senso guardare la classifica dopo appena 5 giornate, è troppo presto”. “L’attesa è stata snervante, ma ci siamo fatti trovare pronti e l’approccio è stato quello giusto come testimoniato dal gol in avvio. Mai come in questo caso posso dire che sono stati 3da, che non molla mai”. L'articolola: “3da” CalcioWeb.