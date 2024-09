L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024 | per Scorpione Pesci e Cancro intuizioni fattive

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 15 settembre 2024)prossimache va da lunedì 16a domenica 22vedrà una Luna Piena incon eclissi, che ci farà concentrare sulle nostre emozioni. Il Sole entrerà in Bilancia facendo trigono a Plutone, favorendo trasformazioni e progressi personali, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) ma anche per Leone e Sagittario.